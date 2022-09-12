Невероятный бросок Йокича, который не был засчитан в матче с Италией. Видео

Лидер сборной Сербии Никола Йокич продемонстрировал своё мастерство в матче с Италией (86:94), забив невероятным броском с отскоком от табло.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале FIBA.

Йокич записал в свой актив 32 очка и 10 подборов. В составе итальянцев отличился Марко Списсу, который принёс своей команде 22 очка.



В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

Ранее баскетболист сборной Италии Марко Списсу высказался по поводу победы в матче со сборной Сербии.