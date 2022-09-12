Невероятный бросок Йокича, который не был засчитан в матче с Италией. Видео
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Лидер сборной Сербии Никола Йокич продемонстрировал своё мастерство в матче с Италией (86:94), забив невероятным броском с отскоком от табло.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале FIBA.
Йокич записал в свой актив 32 очка и 10 подборов. В составе итальянцев отличился Марко Списсу, который принёс своей команде 22 очка.
В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.
Ранее баскетболист сборной Италии Марко Списсу высказался по поводу победы в матче со сборной Сербии.
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