Комиссар WNBA рассказала о письме от осуждённой в России Бриттни Грайнер

В преддверии Финала WNBA комиссар лиги Кэти Энгельберт сообщила последние новости о стремлении лиги вернуть Бриттни Грайнер домой.

«Сейчас, когда мы готовимся к началу этой замечательной серии, важно ещё раз подчеркнуть, что мы всегда думаем о Бриттни Грайнер и о нашем стремлении вернуть её домой безопасно и как можно быстрее. Это не изменилось. Мы продолжаем работать с Государственным департаментом, правительством, администрацией США и другими сторонами над этой очень сложной ситуацией. Недавно я получила от Бриттни Грайнер письмо, написанное от руки, и меня очень вдохновляет её мужество перед лицом огромных трудностей. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы она благополучно вернулась домой. Она остаётся важной частью семьи WNBA.

Я была в восторге от её письма. Оно было искренним. Она была очень благодарна. Она знает о тех усилиях, которые я лично и Лига предпринимаем, чтобы помочь ей вернуться домой в целости и сохранности и как можно скорее, и в конце она написала: «Я остаюсь сильной». У меня сейчас мурашки по коже от всего этого. Письмо она закончила словами: «Вы должны знать, что я держусь, и спасибо вам». Это было короткое письмо, написанное от руки, и оно действительно вдохновило меня, учитывая, насколько неблагоприятна её ситуация. Но нам нужно, чтобы русские сделали шаг вперёд, заключили сделку и она благополучно вернулась домой», — приводит слова Энгельберт Sports Illustrated.

Напомним, Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также её оштрафовали на 1 млн рублей.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево: