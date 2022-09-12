Источник: Деян Бодирога сменит Жорди Бертомеу на посту главы Евролиги

Знаменитый сербский баскетболист и функционер Деян Бодирога на этой неделе станет новым руководителем Евролиги, сообщает издание Mozzart Sport. На этом посту Бодирога сменит испанца Жорди Бертомеу, официальный анонс запланирован на среду, 14 сентября.

Напомним, в конце июня этого года совет акционеров Евролиги ратифицировал увольнение Бертомеу с должности главы Евролиги, которую он занимал с 2000 года.

Испанские («Барселона», «Реал Мадрид», «Баскония») и турецкие («Анадолу Эфес» и «Фенербахче») клубы пытались изменить мнение других команд, предлагая оставить Бертомеу в должности хотя бы ещё на один сезон, но это предложение было отклонено. Ожидается, что Бертомеу возьмёт на себя роль внешнего советника лиги.