«Никогда не было сомнений». Карри ответил на вопрос о воссоединении с Дюрантом
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Четырёхкратный чемпион НБА и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри ответил на вопрос о потенциальном воссоединении со звёздным соотечественником Кевином Дюрантом из «Бруклин Нетс».
«У меня никогда не было сомнений на этот счёт. Играть с Кевином, учитывая нашу совместную историю… Кевин и вправду хороший чувак. Его неправильно понимают. Мне кажется, что в его жизни случались определённые вещи, вредившие его доверию к людям. Он никогда не чувствовал себя в безопасности. Всё это я понял, когда играл с ним. Я люблю этого чувака.
Если бы мне сказали, что он возвращается, а мне было так весело играть с ним, то я бы ответил: «Да, чёрт возьми!» – приводит слова Карри издание Rolling Stone.
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