Экс-игрок «Уорриорз»: Джордан Пул играет так, будто хочет увести вашу девушку

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» итальянец Нико Манньон высказался о действующем защитнике команды американце Джордане Пуле.

«Недавно я разговаривал с ним по телефону и рассказал ему о видео, где сказали, что Джордан Пул играет так, будто пытается увести вашу девушку. Я сказал ему об этом, а он ответил: «Да, так и есть. Они приходят с тобой, а уходят со мной». А потом он рассмеялся», – приводит слова спортсмена издание Fadeaway World.

В минувшем плей-офф Пул набирал в среднем за игру 17 очков, реализовывал 3,8 передачи и совершал 2,8 подбора.

Ранее в интервью лидер «Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о воссоединении с Кевином Дюрантом.