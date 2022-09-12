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Экс-игрок «Уорриорз»: Джордан Пул играет так, будто хочет увести вашу девушку

Экс-игрок «Уорриорз»: Джордан Пул играет так, будто хочет увести вашу девушку
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Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» итальянец Нико Манньон высказался о действующем защитнике команды американце Джордане Пуле.

«Недавно я разговаривал с ним по телефону и рассказал ему о видео, где сказали, что Джордан Пул играет так, будто пытается увести вашу девушку. Я сказал ему об этом, а он ответил: «Да, так и есть. Они приходят с тобой, а уходят со мной». А потом он рассмеялся», – приводит слова спортсмена издание Fadeaway World.

В минувшем плей-офф Пул набирал в среднем за игру 17 очков, реализовывал 3,8 передачи и совершал 2,8 подбора.

Ранее в интервью лидер «Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о воссоединении с Кевином Дюрантом.

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