Кириленко отреагировал на построение крупнейшего баскетбольного центра в России

Президент РФБ Андрей Кириленко дал комментарий по поводу новости о том, что «Локомотив-Кубань» на днях откроет крупнейший в России молодёжный баскетбольный тренировочный центр.
«От лица российской Федерации баскетбола и себя лично поздравляю «Локомотив-Кубань» и ОАО «РЖД» с долгожданным открытием тренировочного центра! Я помню, как в 2016 году мы подписали меморандум о будущем строительстве, и сегодня этот невероятно масштабный проект официально можно считать полностью реализованным.
Я желаю всем вам удачи! Тем, кто уже сегодня проявит себя в стенах этой новой баскетбольной академии, и тысячам спортсменов, которые в будущем раскроют здесь свой потенциал. С гордостью говорю, что теперь для этого есть абсолютно все условия. Желаю процветания тренировочному центру, и вместе с ним – всему российскому баскетболу!» — приводит слова Кириленко официальный сайт «Локомотива-Кубань».
- 13 сентября 2022
-
11:36
-
11:19
-
11:10
-
10:59
-
10:22
-
09:14
-
05:42
-
00:55
-
00:38
-
00:01
- 12 сентября 2022
-
23:04
-
22:49
-
22:11
-
21:10
-
20:54
-
20:22
-
19:06
-
19:05
-
17:58
-
17:54
-
17:38
-
16:45
-
16:15
-
15:44
-
14:31
-
13:41
-
12:39
-
10:44
-
09:39
-
08:00
-
00:14
- 11 сентября 2022
-
23:59
-
23:41
-
23:17
-
23:06