Кириленко отреагировал на построение крупнейшего баскетбольного центра в России

Президент РФБ Андрей Кириленко дал комментарий по поводу новости о том, что «Локомотив-Кубань» на днях откроет крупнейший в России молодёжный баскетбольный тренировочный центр.

«От лица российской Федерации баскетбола и себя лично поздравляю «Локомотив-Кубань» и ОАО «РЖД» с долгожданным открытием тренировочного центра! Я помню, как в 2016 году мы подписали меморандум о будущем строительстве, и сегодня этот невероятно масштабный проект официально можно считать полностью реализованным.



Я желаю всем вам удачи! Тем, кто уже сегодня проявит себя в стенах этой новой баскетбольной академии, и тысячам спортсменов, которые в будущем раскроют здесь свой потенциал. С гордостью говорю, что теперь для этого есть абсолютно все условия. Желаю процветания тренировочному центру, и вместе с ним – всему российскому баскетболу!» — приводит слова Кириленко официальный сайт «Локомотива-Кубань».