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«Самый сложный соперник». Тренер Испании опасается игры против Маркканена

«Самый сложный соперник». Тренер Испании опасается игры против Маркканена
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Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло высказался по поводу предстоящей игры с национальной командой Финляндии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2022.

«Из-за его стиля игры, он самый сложный соперник, к которому мне приходилось готовиться. Очень сложно тактически подготовиться к такому сопернику, который играет оригинальным, нетипичным, очень эффективным способом. У них пять шутеров, звезда мирового уровня, они чаще и лучше бросают трёхочковые, чем бегут в быстрые атаки.

Это команда, которая, если дать ей играть, сведёт вас с ума. Это сложная команда, и мы увидим, способны ли мы психологически выдержать напряжение четвертьфинала Евробаскета», — приводит слова Скариоло Basket News.

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