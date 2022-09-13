«Самый сложный соперник». Тренер Испании опасается игры против Маркканена

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло высказался по поводу предстоящей игры с национальной командой Финляндии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2022.

«Из-за его стиля игры, он самый сложный соперник, к которому мне приходилось готовиться. Очень сложно тактически подготовиться к такому сопернику, который играет оригинальным, нетипичным, очень эффективным способом. У них пять шутеров, звезда мирового уровня, они чаще и лучше бросают трёхочковые, чем бегут в быстрые атаки.

Это команда, которая, если дать ей играть, сведёт вас с ума. Это сложная команда, и мы увидим, способны ли мы психологически выдержать напряжение четвертьфинала Евробаскета», — приводит слова Скариоло Basket News.