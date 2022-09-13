Карри: в администрации Байдена отказались от помощи и запретили говорить о деле Грайнер

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что предлагал правительству Соединённых Штатов помощь в переговорах об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер.



«Они отказались от нашей помощи. Нам сказали, чтобы мы ничего не говорили об этом деле», — приводит слова Карри Rolling Stone.



Ранее легендарный баскетболист Деннис Родман заявлял, что планирует лететь в Россию и договориться об обмене Бриттни Грайнер. Позже экс-игрок отменил поездку.



Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При таможенном досмотре у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Кроме того, американская баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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