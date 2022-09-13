Евгений Пашутин назвал главного претендента на победу в Евробаскете-2022

Главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Евгений Пашутин рассказал, кто, по его мнению, выиграет чемпионат Европы 2022 года.



«Очень сложно сказать, кто выиграет, мы уже увидели много сенсаций. Доминирующие команды на турнире — Греция, Словения, Испания. И была Сербия. И финны преподнесли сюрприз. В каждом матче выиграет тот, кто настроен лучше.



Уровень баскетбола вырос, все хорошо атакуют. Почти все «большие» умели играть и спиной, и лицом, игра более динамичная. Итальянцы играли с сербами совсем без «больших». Против такого сложно обороняться, а зрителям нравится. Мой прогноз на турнир — выиграет Греция», — сказал Пашутин в разговоре с телеграм-каналом «Взял Мяч».



Четвертьфинальные матчи чемпионата Европы пройдут 13 и 14 сентября.

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