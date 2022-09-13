Испания пропустила 52 очка в 1-й половине игры с финнами. Это антирекорд века для команды

Сборная Испании установила личный антирекорд века в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с национальной командой Финляндии. Игра проходит в эти минуты.
Впервые в XXI веке испанцы на чемпионате Европы пропустили 50 и более очков в первой половине игры. После двух сыгранных четвертей матча финны вели со счётом 52:43.
На Евробаскете-2022 сборная Испании попала в группу с национальными командами Болгарии, Грузии, Бельгии, Черногории и Турции, где заняла первое место с девятью очками и вышла в плей-офф. В 1/8 финала испанцы обыграли в овертайме сборную Литвы со счётом 102:94.
Финляндия в первом раунде плей-офф чемпионата Европы сенсационно выбила из розыгрыша Хорватию, обыграв её со счётом 94:86. В группе финны заняли второе место, уступив лишь национальной команде Сербии.
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