Испания пропустила 52 очка в 1-й половине игры с финнами. Это антирекорд века для команды

Сборная Испании установила личный антирекорд века в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с национальной командой Финляндии. Игра проходит в эти минуты.



Впервые в XXI веке испанцы на чемпионате Европы пропустили 50 и более очков в первой половине игры. После двух сыгранных четвертей матча финны вели со счётом 52:43.



На Евробаскете-2022 сборная Испании попала в группу с национальными командами Болгарии, Грузии, Бельгии, Черногории и Турции, где заняла первое место с девятью очками и вышла в плей-офф. В 1/8 финала испанцы обыграли в овертайме сборную Литвы со счётом 102:94.



Финляндия в первом раунде плей-офф чемпионата Европы сенсационно выбила из розыгрыша Хорватию, обыграв её со счётом 94:86. В группе финны заняли второе место, уступив лишь национальной команде Сербии.

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