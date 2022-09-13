Торнике Шенгелия подписал новый контракт с «Виртусом»
Поделиться
Итальянский «Виртус» официально объявил о подписании нового контракта с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.
30-летний баскетболист заключил новое двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на сезон.
Торнике Шенгелия по ходу прошлого сезона покинул московский ЦСКА, за который выступал с 2020 года, и присоединился к «Виртусу». С итальянским клубом форвард стал победителем Еврокубка.
Также игрок выступал за испанские «Валенсию» и «Басконию».
Стоит отметить, что в августе Торнике Шенгелия травмировал плечо, играя за национальную команду в квалификации к чемпионату мира – 2023. Из-за повреждения форвард не смог помочь сборной на Евробаскете-2022. Ожидается, что полное восстановление займёт два месяца.
Новость по темеИсточник: Шенгелия входил в тройку нападавших на игрока сборной Турции на Евробаскете
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
20:07
-
19:39
-
19:34
-
18:47
-
17:53
-
17:18
-
16:42
-
15:50
-
14:06
-
12:59
-
11:36
-
11:19
-
11:10
-
10:59
-
10:22
-
09:14
-
05:42
-
00:55
-
00:38
-
00:01
- 12 сентября 2022
-
23:04
-
22:49
-
22:11
-
21:10
-
20:54
-
20:22
-
19:06
-
19:05
-
17:58
-
17:54
-
17:38
-
16:45
-
16:15
-
15:44
-
14:31
Партнерский контент