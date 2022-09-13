Торнике Шенгелия подписал новый контракт с «Виртусом»

Итальянский «Виртус» официально объявил о подписании нового контракта с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.



30-летний баскетболист заключил новое двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на сезон.



Торнике Шенгелия по ходу прошлого сезона покинул московский ЦСКА, за который выступал с 2020 года, и присоединился к «Виртусу». С итальянским клубом форвард стал победителем Еврокубка.



Также игрок выступал за испанские «Валенсию» и «Басконию».



Стоит отметить, что в августе Торнике Шенгелия травмировал плечо, играя за национальную команду в квалификации к чемпионату мира – 2023. Из-за повреждения форвард не смог помочь сборной на Евробаскете-2022. Ожидается, что полное восстановление займёт два месяца.

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