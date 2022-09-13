Генменеджер «Юты»: «Кавальерс» многим пожертвовали, чтобы забрать у нас Донована

Генеральный менеджер «Юты Джаз» Джастин Заник прокомментировал обмен одного из лидеров команды Донована Митчелла в «Кливленд Кавальерс» в текущее межсезонье.



«Кливленд» отдал за Митчелла Колина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи и драфт-пики. Игроком также активно интересовался «Нью-Йорк Никс».



«Это было лучшее предложение из тех, что мы получили по Митчеллу. Думаю, «Кавальерс» увидели возможность усилиться и попробовать побороться за чемпионский титул. У них всё будет хорошо. Разумеется, им пришлось многим пожертвовать, чтобы забрать у нас Донована», — приводит слова Заника Salt Lake Tribune.



Ранее также стало известно, что «Юта» планирует обменять Бояна Богдановича, Майка Конли и Руди Гэя.

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