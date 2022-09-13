Генменеджер «Юты»: «Кавальерс» многим пожертвовали, чтобы забрать у нас Донована
Поделиться
Генеральный менеджер «Юты Джаз» Джастин Заник прокомментировал обмен одного из лидеров команды Донована Митчелла в «Кливленд Кавальерс» в текущее межсезонье.
«Кливленд» отдал за Митчелла Колина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи и драфт-пики. Игроком также активно интересовался «Нью-Йорк Никс».
«Это было лучшее предложение из тех, что мы получили по Митчеллу. Думаю, «Кавальерс» увидели возможность усилиться и попробовать побороться за чемпионский титул. У них всё будет хорошо. Разумеется, им пришлось многим пожертвовать, чтобы забрать у нас Донована», — приводит слова Заника Salt Lake Tribune.
Ранее также стало известно, что «Юта» планирует обменять Бояна Богдановича, Майка Конли и Руди Гэя.
Новость по темеДонован Митчелл попрощался с «Ютой»
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
22:35
-
21:48
-
21:11
-
20:33
-
20:07
-
19:39
-
19:34
-
18:47
-
17:53
-
17:18
-
16:42
-
15:50
-
14:06
-
12:59
-
11:36
-
11:19
-
11:10
-
10:59
-
10:22
-
09:14
-
05:42
-
00:55
-
00:38
-
00:01
- 12 сентября 2022
-
23:04
-
22:49
-
22:11
-
21:10
-
20:54
-
20:22
-
19:06
-
19:05
-
17:58
-
17:54
-
17:38
Партнерский контент