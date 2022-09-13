Владелец «Финикса» Роберт Сарвер высказался об итогах расследования НБА
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Владелец «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберт Сарвер высказался об итогах расследования НБА.
Согласно расследованию, Сарвер был отстранён от участия в делах обоих клубов, а также оштрафован на $ 10 млн. Сообщалось, что Сарвер позволял себе расистские и сексистские высказывания.
«Хорошее управление требует ответственности. В «Санз» и «Меркьюри» это начинается с меня. Я не согласен с некоторыми деталями заявления, но хотел бы принести извинения сотрудникам. Я несу полную ответственность, и я сожалею о своих поступках.
Принимаю последствия решения и постараюсь продемонстрировать, что могу учиться, становиться лучше и создавать благоприятные условия для своих сотрудников», — приводит слова Сарвера Fox Sports.
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