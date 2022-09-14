Евробаскет потерял вторую суперзвезду НБА из трёх

Нынешний чемпионат Европы по баскетболу лишился ещё одного звёздного участника соревнований.
Сборная Германии сенсационно победила (107:96) в матче 1/4 финала команду Греции, за которую выступил баскетболист команды НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, ставший самым результативным игроком встречи и набравший 31 очко.
Напомним, Адетокунбо был удалён после того, как ударил локтём в лицо игрока соперников Йоханнеса Тимана. Неспортивный фол стал вторым для баскетболиста по ходу встречи, и он был вынужден покинуть площадку.
Напомним, ранее своё выступление на Евробаскете завершил игрок «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич – его команда уступила итальянцам в 1/8 финала. Словенец Лука Дончич сыграет в четвертьфинале с Польшей сегодня, 14 сентября, матч начнётся в 21:30 мск.
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