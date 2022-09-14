Сборная Греции в четвёртый раз подряд не смогла пройти дальше 1/4 финала Евробаскета

Сборная Греции не сумела обыграть национальную команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2022 года. Встреча завершилась сенсационной победой немцев со счётом 107:96.



Греция в четвёртый раз подряд не смогла преодолеть стадию 1/4 финала. На Евробаскете в 2017 году греки уступили сборной России — 69:74.



В 2015 году национальную команду Греции остановила в четвертьфинале сборная Испании, выиграв со счётом 73:71. За два года до этого греки не пробились в плей-офф.



В первом полуфинале Евробаскета-2022 сборная Германии сыграет с испанцами. Участники второго полуфинального матча определятся 14 сентября в матчах Словения — Польша и Франция — Италия.



Действующий чемпион турнира — сборная Словении.

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