Костас Адетокунбо расплакался после поражения от Германии, его утешил брат Таннасис

Игрок сборной Греции Костас Адетокунбо не смог сдержать эмоций после сенсационного поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы с командой Германии, который состоялся вчера, 13 сентября, в Берлине.

Игрок расплакался прямо на площадке, однако на выручку ему пришёл брат Таннасис, также выступающий за сборную. Примечательно, что самым результативным игроком встречи стал брат баскетболистов Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко, однако не доигравший до конца из-за удаления.

Фото: FIBA

Напомним, сборная Германии одержала победу со счётом 107:96 и вышла в полуфинал соревнований.

В полуфинальном матче немецкая команда встретится со сборной Испании, которая ранее переиграла национальную команду Финляндии (100:90).