Т. Адетокунбо: сборная Греции вылетела, но мы строим что-то хорошее. Это только начало

30-летний игрок сборной Греции Таннасис Адетокунбо высказался о прекращении борьбы на чемпионате Европы по баскетболу. В четвертьфинале его команда уступила немцам со счётом 96:107.



«Наши соперники выложились по полной. Это баскетбол. Они отдали всё, и поздравляю Германию, они сегодня были лучше. Такие вещи случаются.



Разочарование в нашей сборной после вылета? Нет! Потому что это только начало. Ларенцакис, Лунцис, Папаниколау, Слукас, Калатес, Папаяннис, Аграванис и Дорси, Костас и Яннис, я… Все ребята, кто есть здесь, и тренер Итудис. Все мы строим что-то очень хорошее, и оно придёт. Повторюсь, это только начало», – приводит слова Таннасиса Адетокунбо Gazzetta.gr.



Звёздный форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо набрал 31 очко и стал самым результативным игроком матча. Также на его счету семь подборов и восемь результативных передач. В составе победителей отличился Деннис Шрёдер, набравший 26 очков. В активе его партнёра по команде Андреаса Обста 19 очков.

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