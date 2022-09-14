Владимир Гомельский объяснил сенсационную победу Германии над Грецией на Евробаскете-2022

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу победы сборной Германии в четвертьфинале Евробаскета-2022 со сборной Греции (106:97).

«Если смотреть на составы, то победа Германии — это сенсация. Хотя победа была столь убедительна, что сенсационной её назвать язык не поворачивается. Если же рассматривать тактику и управляемость команд, то немцы победили за счёт дисциплины, самоотверженности и разнообразия.



В первой четверти сборная Германии как раз продемонстрировала тактику, которую выбрали против Адетокунбо. Они выстроили оборонительный редут в своей трёхсекундной зоне, чтобы исключить возможность набирать Яннису очки из-под кольца. Я думал, что полетят трёхи у Калатеса и Папаниколау — и Германия проиграет, хоть и будет сражаться. Но трёхочковые не полетели. Стабильного снайпера, кроме Дорси, в составе сборной Греции и не было. У него не полетело — промазал несколько бросков, когда атаковал абсолютно свободным. Завёлся, потерял голову и стал совершать тактические ошибки.



Плана Б у Итудиса на игру не оказалось. Сборная Греции настолько была уверена в своих силах и в своём лидере, что не подготовила против Германии запасной план. В составе греков Адетокунбо — звезда, потрясающий баскетболист, который делал всё, что мог, в этой ситуации. Но следующая фамилия, кого стоит отметить — Ларенцакис. Все остальные игроки сборной Греции словно забыли, что они умеют играть в баскетбол в атаке. Папапетру меня разочаровал. Папаяннис делал то, что умел, хотя тоже не забил свои броски. Мне нравится Калатес как игрок и разыгрывающий, но это была одна из худших его игр, которую я видел. Хотя слежу за ним более 10 лет.



Я хочу поздравить тренера Херберта с победой — заслужили. Он здорово управлял командой — своевременные замены, тайм-ауты, отличная мотивация и смена тактики в защите, как только всё это становилось возможным. Отличная победа!» — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.