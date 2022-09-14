Деян Бодирога официально стал новым президентом Евролиги
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Знаменитый баскетболист Деян Бодирога, выигравший три титула Евролиги и множество личных наград за игровую карьеру, был назначен президентом Евролиги. Также он будет исполнять обязанности директора.
«Мы вступаем в новую эру Евролиги. За последние 20 лет главный баскетбольный турнир Европы зарекомендовал себя как центр мирового спорта. Я хотел бы поблагодарить Жорди Бертомеу и его команду за их дальновидность и усердную работу и с нетерпением жду продолжения создания и расширения влияния Евролиги и Еврокубка», — приводит слова Бодироги официальный сайт Евролиги.
Также Маршалл Гликман, генеральный директор G2 Strategic и давний советник баскетбольной Евролиги, был назначен исполняющим обязанности генерального директора.
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