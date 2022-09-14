Илона Корстин ответила на вопрос о возможном участии сербских клубов в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на вопрос о возможном участии в сезоне сербских клубов «Партизан» и «Црвена Звезда» на фоне появившихся на эту тему слухов.
«Лига ВТБ активно развивается, не зря нас признавали одной из лучших лиг в Европе. Как говорится, конкуренция – двигатель прогресса. Поэтому нам интересны серьёзные клубы с высокой спортивной и маркетинговой составляющей.
На сегодняшний день нам удалось договориться с «Партизаном» и «Мегой» об участии в Суперкубке, и сейчас мы с нетерпением ждём начала турнира», — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ со ссылкой на Mozzart Sport.
Напомним, ранее стало известно, что сербские клубы «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
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