Леброн Джеймс танцует с голым торсом на яхте во время тренировки. Видео

В сети распространился видеоролик, на котором звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тренируется с гантелями во время отпуска на яхте. В паузах между подходами баскетболист предпочёл лёгкие танцы вместо спокойного отдыха.

Леброн танцует на яхте во время тренировки:

Напомним, Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно он заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.