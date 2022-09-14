Леброн Джеймс танцует с голым торсом на яхте во время тренировки. Видео
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В сети распространился видеоролик, на котором звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тренируется с гантелями во время отпуска на яхте. В паузах между подходами баскетболист предпочёл лёгкие танцы вместо спокойного отдыха.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
Напомним, Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно он заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.
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