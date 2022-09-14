Эртель спас Францию от вылета с Евробаскета за 5 секунд до конца основного времени. Видео
Поделиться
Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель спас свою команду от вылета с чемпионата Европы за пять секунд до конца основного времени четвертьфинального матча с Италией.
За 10 секунд до окончания четвёртой четверти французы уступали с разницей в два очка, но Томас Эртель взял инициативу в свою руки, сделал проход под кольцо и сравнял счёт красивым попаданием от щита. Секундомер остановился на отметке 5,2 секунды.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
В овертайме французы оказались сильнее итальянцев. Встреча проходила в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 93:85. За выход в финал сборная Франции поборется с победителем пары Словения — Польша.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
22:54
-
22:52
-
21:22
-
21:12
-
21:06
-
20:24
-
20:17
-
20:06
-
18:58
-
18:54
-
17:56
-
16:51
-
15:33
-
14:57
-
13:27
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
10:52
-
09:26
-
07:23
-
04:19
-
02:43
-
01:27
-
01:18
-
00:55
-
00:55
-
00:22
-
00:11
- 13 сентября 2022
-
23:55
Партнерский контент