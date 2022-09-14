Эртель спас Францию от вылета с Евробаскета за 5 секунд до конца основного времени. Видео

Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель спас свою команду от вылета с чемпионата Европы за пять секунд до конца основного времени четвертьфинального матча с Италией.

За 10 секунд до окончания четвёртой четверти французы уступали с разницей в два очка, но Томас Эртель взял инициативу в свою руки, сделал проход под кольцо и сравнял счёт красивым попаданием от щита. Секундомер остановился на отметке 5,2 секунды.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

В овертайме французы оказались сильнее итальянцев. Встреча проходила в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 93:85. За выход в финал сборная Франции поборется с победителем пары Словения — Польша.