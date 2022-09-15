Экс-игрок «Зенита» сделал трипл-дабл в четвертьфинале чемпионата Европы

Польский баскетболист Матеуш Понитка оформил трипл-дабл в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2022 со сборной Словении.

На счету поляка 26 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. С этими показателями он стал самым результативным игроком встречи и помог своей сборной выйти в полуфинал турнира.

Встреча между Словенией и Польшей прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом польских баскетболистов со счётом 90:87. За выход в финал поляки поборются со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Италии.



Отметим, Матеуш Понитка выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В марте этого года игрок покинул российский клуб. За три сезона в «Зените» он принял участие в 71 матче Евролиги, а также в 45 играх Единой лиги ВТБ.

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