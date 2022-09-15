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Аренас: разве Яннис умнее Леброна или Стефена Карри?

Аренас: разве Яннис умнее Леброна или Стефена Карри?
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему не считает звёздного форварда «Милуоки Бакс» и сборной Греции Янниса Адетокунбо лучшим игроком лиги.

«Давайте рассмотрит игровой интеллект? Разве Яннис умнее Криса Пола? Умнее Леброна Джеймса? Разве он превосходит в этом таких игроков, как Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин, Никола Йокич или Лука Дончич? Он не превзойдёт их. Именно об этом я и говорю», — объяснил Аренас в своём подкасте.

Яннис Адетокунбо дважды подряд признавался самым ценным игроком сезона в НБА (2019, 2020), а в 2021 году стал чемпионом в составе «Милуоки».

В минувшем сезоне «Бакс» с Яннисом дошли до четвертьфинала, где уступили будущим финалистам «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.

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