Шакил О'Нил рассказал, кто был его худшим партнёром по команде в карьере

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил назвал баскетболиста, который был его худшим партнёром по команде в карьере.



«Деннис Родман был отличным игроком, но всегда усложнял всё. Все хотят создать коллектив, пытаются объединить игроков, но при этом в команде есть парень, которому можно делать всё, что ему захочется. Например, нас обязывали приезжать на арену за час до игры, а Родман появлялся за 15 минут до старта — и в это время ещё доедал курицу с рисом. Тренер даёт установку, а Деннис идёт в холодный душ. Потом он выходит и совершает 15-20 подборов», — приводит слова О'Нила Clutch Points.



Стоит отметить, что Шакил О'Нил и Деннис Родман выступали в «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении короткого отрезка в 1999 году.