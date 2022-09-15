«Одно слово — Итудис». Гомельский высказался по поводу вылета Греции с Евробаскета

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу поражения сборной Греции в матче с национальной командой Германии (96:107) в 1/4 финала чемпионата Европы — 2022.
«Одно слово – Итудис! Отсюда и поражение. Ни тактики, ни дисциплины. Все как всегда у Итудиса, уныло, однообразно и безнадёжно!» – написал Гомельский на своём сайте.
Звёздный форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо набрал 31 очко и стал самым результативным игроком матча. Также на его счету семь подборов и восемь результативных передач. В составе победителей отличился Деннис Шрёдер, набравший 26 очков. В активе его партнёра по команде Андреаса Обста 19 очков.
Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2022, где сыграет со сборной Испании, которая ранее переиграла национальную команду Финляндии (100:90).
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