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«Одно слово — Итудис». Гомельский высказался по поводу вылета Греции с Евробаскета

«Одно слово — Итудис». Гомельский высказался по поводу вылета Греции с Евробаскета
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу поражения сборной Греции в матче с национальной командой Германии (96:107) в 1/4 финала чемпионата Европы — 2022.

«Одно слово – Итудис! Отсюда и поражение. Ни тактики, ни дисциплины. Все как всегда у Итудиса, уныло, однообразно и безнадёжно!» – написал Гомельский на своём сайте.

Звёздный форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо набрал 31 очко и стал самым результативным игроком матча. Также на его счету семь подборов и восемь результативных передач. В составе победителей отличился Деннис Шрёдер, набравший 26 очков. В активе его партнёра по команде Андреаса Обста 19 очков.

Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2022, где сыграет со сборной Испании, которая ранее переиграла национальную команду Финляндии (100:90).

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