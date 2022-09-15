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Экс-министр США посетил Россию, чтобы обсудить освобождение Грайнер

Экс-министр США посетил Россию, чтобы обсудить освобождение Грайнер
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Бывший дипломат и экс-министр США, экс-посол США в ООН Билл Ричардсон посетил Москву, чтобы добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывающей срок в российской тюрьме, сообщает USA Today.

Ричардсон провёл несколько встреч с российскими официальными лицами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Бриттни Грайнер и американца Пола Уилана, также находящегося в российской тюрьме.

«Мы попросили Ричардсона и его Центр помочь нам, и уже некоторое время работаем вместе с ним. Нам приятно слышать, что он проводит встречи в Москве», — подчеркнула Шерель Грайнер, жена Бриттни.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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