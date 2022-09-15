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Гомельский прокомментировал выступление Понитки в матче со сборной Словении

Гомельский прокомментировал выступление Понитки в матче со сборной Словении
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении поляка Матеуша Понитки в матче со сборной Словении.

«Не зря болельщики сборной Польши скандировали в адрес Матеуша — MVP. Понитка играл как герой — самоотверженно и очень полезно», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

В 1/4 финала со сборной Словении (90:87) Понитка набрал 26 очков, сделал 16 подборов и отдал 10 результативных передач.

Ранее трипл-дабл в рамках Евробаскета удавалось оформить лишь двум игрокам (ФИБА начала вести подсчёт с 1995 года). В 1995 году хорват Тони Кукоч набрал 15 очков, сделал 12 подборов и 11 ассистов. А в 2017 году представитель Румынии Андрей Мандаке записал в актив 14 очков, 10 подборов и 11 передач.

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