Гомельский прокомментировал выступление Понитки в матче со сборной Словении
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении поляка Матеуша Понитки в матче со сборной Словении.
«Не зря болельщики сборной Польши скандировали в адрес Матеуша — MVP. Понитка играл как герой — самоотверженно и очень полезно», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
В 1/4 финала со сборной Словении (90:87) Понитка набрал 26 очков, сделал 16 подборов и отдал 10 результативных передач.
Ранее трипл-дабл в рамках Евробаскета удавалось оформить лишь двум игрокам (ФИБА начала вести подсчёт с 1995 года). В 1995 году хорват Тони Кукоч набрал 15 очков, сделал 12 подборов и 11 ассистов. А в 2017 году представитель Румынии Андрей Мандаке записал в актив 14 очков, 10 подборов и 11 передач.
Новость по темеПонитка прокомментировал трипл-дабл в матче со Словенией
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
19:36
-
18:33
-
17:46
-
16:28
-
15:58
-
15:33
-
15:07
-
14:16
-
13:43
-
13:35
-
12:40
-
12:13
-
11:44
-
11:41
-
10:15
-
10:10
-
09:41
-
09:24
-
00:59
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
22:54
-
22:52
-
21:22
-
21:12
-
21:06
-
20:24
-
20:17
-
20:06
Партнерский контент