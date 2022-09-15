Лиллард: собираюсь выступать в «Портленде» до конца карьеры

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что собирается остаться в этой команде до конца карьеры. По словам Лилларда, он верит, что «Портленд» получит свой шанс на титул.



«Да, я собираюсь выступать в «Портленде» до конца карьеры. Мне говорили, что мне нужно бежать оттуда, но я не собираюсь маршировать под чужой барабан. Буду делать то, что я считаю правильным и поступать так, как мне подсказывает сердце.



Говорят, что я верен клубу, что это лояльность. Но я такой, какой я есть, я лоялен по своей природе. Верю в то, во что я верю. Все говорят, что «Портленд» никогда не победит. Но я не согласен с этим, считаю, что команда получит свой шанс. Рано или поздно этот момент придёт», — приводит слова Дэмьена Лилларда Ahn Fire Digital.