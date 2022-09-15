В Белом доме подтвердили, что США продолжает обсуждать с Россией обмен Грайнер

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США продолжает обсуждать возможный обмен Бриттни Грайнер с российской стороной.
«Мы продолжаем обсуждение и попытки вести переговоры от лица правительства США по вопросу возвращения домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Эти усилия продолжаются, и мы уверены, что добиться подвижек по подобным вопросам можно исключительно в рамках правительственного диалога, и мы работаем над этим. Частные лица не могут представлять на переговорах правительство Соединённых Штатов. Работа по возвращению Грайнер и Уилана в США ведётся по государственным каналам, как это и должно быть», — приводит слова Кирби ТАСС.
Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.
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