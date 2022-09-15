Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Белом доме подтвердили, что США продолжает обсуждать с Россией обмен Грайнер

В Белом доме подтвердили, что США продолжает обсуждать с Россией обмен Грайнер
Комментарии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США продолжает обсуждать возможный обмен Бриттни Грайнер с российской стороной.

«Мы продолжаем обсуждение и попытки вести переговоры от лица правительства США по вопросу возвращения домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Эти усилия продолжаются, и мы уверены, что добиться подвижек по подобным вопросам можно исключительно в рамках правительственного диалога, и мы работаем над этим. Частные лица не могут представлять на переговорах правительство Соединённых Штатов. Работа по возвращению Грайнер и Уилана в США ведётся по государственным каналам, как это и должно быть», — приводит слова Кирби ТАСС.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

Дралась с невестой и пережила нападение с ножом. Бриттни Грайнер до ареста в России Дралась с невестой и пережила нападение с ножом. Бриттни Грайнер до ареста в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022