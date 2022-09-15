Владимир Гомельский раскритиковал судейство на чемпионате Европы по баскетболу

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о судействе на Евробаскете-2022.



«Я по-прежнему возмущён низким уровнем судейства. Это просто кошмар какой-то! Люди одну и ту же ситуацию трактуют диаметрально противоположно и между собой не спорят — это ни в какие ворота не лезет. Я хочу сказать, что я прекрасно понимаю Дончича. Он арбитру объяснял, что тот не прав. Да, может быть, где-то резковато. Но уровень мастерства Дончича позволяет рассчитывать, что к его мнению прислушаются. ФИБА не прислушалась ни к мнению Дончича, ни к мнению других людей, которые в баскетболе разбираются явно лучше, чем тем арбитры, которые были приглашены к обслуживанию чемпионата Европы», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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