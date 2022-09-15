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ФИБА начала дисциплинарное расследование в отношении Битадзе, Санадзе, Шенгелии и Коркмаза

ФИБА начала дисциплинарное расследование в отношении Битадзе, Санадзе, Шенгелии и Коркмаза
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ФИБА начала дисциплинарное расследование инцидента, случившегося во время матча чемпионата Европы 2022 года между сборными Турции и Грузии 5 сентября, сообщает BasketNews.

В ФИБА изучили материалы дела, включая записи с камер наблюдения, в связи с чем начали разбирательство в отношении Гоги Битадзе, Дуды Санадзе, Торнике Шенгелии (все – Грузия) и Фуркана Коркмаза (Турция). Кроме того, разбирательство началось и в отношении национальных федераций баскетбола этих двух стран.

ФИБА запросила от всех сторон прояснить свою позицию по этому делу, после чего организация вынесет решение о дисциплинарных мерах.

Напомним, в четвёртой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Другие баскетболисты также приняли участие в столкновениях. Кроме того, по словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.

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