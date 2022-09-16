«Финикс» назначил управляющего команды на время отстранения владельца клуба за расизм

Вице-председатель и миноритарный владелец «Финикс Санз» Сэм Гарвин стал временным управляющим команды на время отстранения Роберта Сарвера, сообщает ESPN.
Напомним, в ноябре прошлого года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи НБА провела собственное расследование. Отмечается, что в ходе разбирательств было опрошено более 320 человек и изучено более 80 000 материалов по делу. В итоге обвинения были доказаны.
Функционер по итогам расследования отстранён на один год от участия в делах обоих клубов. Сарверу назначен специальный курс на тему уважения и взаимоотношений с персоналом. Кроме того, предприниматель обязан выплатить максимальный штраф согласно правилам НБА – в размере $ 10 млн.
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