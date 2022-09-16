Эй Джей Слотер: это сумасшедший Евробаскет, сборная Польши вошла в историю
Поделиться
Атакующий защитник сборной Польши Эй Джей Слотер прокомментировал выход в полуфинал чемпионата Европы 2022 года после победы над Словенией (90:87) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Франции.
«Это сумасшедший Евробаскет. Мы одержали невероятную победу, которая запомнится на всю жизнь. Думаю, мало кто ждал, что Польша победит Словению, но мы вошли в историю.
Что касается Франции, то это чертовски хорошая команда. Мы хорошо их знаем. Я уже играл под руководством Колле, и некоторые ребята из их сборной были моими партнёрами по команде. Мы выйдем играть так же, как со Словенией, и, кто знает, может, вновь потрясём мир», — приводит слова Слотера FIBA.
Полуфиналы Евробаскета пройдут 16 сентября.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
22:01
-
21:45
-
20:51
-
19:36
-
18:33
-
17:46
-
16:28
-
15:58
-
15:33
-
15:07
-
14:16
-
13:43
-
13:35
-
12:40
-
12:13
-
11:44
-
11:41
-
10:15
-
10:10
-
09:41
-
09:24
-
00:59
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
Партнерский контент