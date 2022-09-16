Эй Джей Слотер: это сумасшедший Евробаскет, сборная Польши вошла в историю

Атакующий защитник сборной Польши Эй Джей Слотер прокомментировал выход в полуфинал чемпионата Европы 2022 года после победы над Словенией (90:87) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Франции.



«Это сумасшедший Евробаскет. Мы одержали невероятную победу, которая запомнится на всю жизнь. Думаю, мало кто ждал, что Польша победит Словению, но мы вошли в историю.



Что касается Франции, то это чертовски хорошая команда. Мы хорошо их знаем. Я уже играл под руководством Колле, и некоторые ребята из их сборной были моими партнёрами по команде. Мы выйдем играть так же, как со Словенией, и, кто знает, может, вновь потрясём мир», — приводит слова Слотера FIBA.



Полуфиналы Евробаскета пройдут 16 сентября.

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