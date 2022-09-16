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Майка Джордана с финальной серии 1998 года продана за рекордные $ 10,091 млн

Майка Джордана с финальной серии 1998 года продана за рекордные $ 10,091 млн
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Майка легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, в которой он играл в первом матче финальной серии НБА 1998 года с «Юта Джаз», была продана на аукционе «Сотбис» за $ 10,091 млн.

Это рекордная сумма, заплаченная за спортивную вещь на аукционе. Ранее самым дорогим лотом была футболка Диего Марадоны, в которой он забил знаменитый гол в ворота сборной Англии на чемпионате мира, который получил название «Рука Бога». Футболка была продана за $ 9,28 млн.

Майка Майкла Джордана

Майка Майкла Джордана

Фото: Reuters

Предыдущая рекордная цена за игровую майку НБА – $ 3,69 млн. Такую сумму покупатель отдал за майку Коби Брайанта, в которой он играл в дебютном сезоне НБА.

Стоит отметить, что изначально на «Сотбис» предполагали, что майка Джордана обойдётся примерно в $ 3–5 млн.

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