Джалин Смит: таким маленьким странам, как Хорватия, нужны натурализованные игроки

Американский защитник сборной Хорватии Джалин Смит высказался на тему натурализации иностранных игроков.



Сам Смит получил хорватское гражданство незадолго до начала Евробаскета-2022.



«Таким маленьким странам, как Хорватия, нужны натурализованные игроки. У хорватов есть достаточно игроков на позиции со второй по пятую, но много лет они нуждались в плеймейкере. Например, Испания может выбирать, с каким им играть плеймейкером, но всё равно пригласила Лоренцо Брауна. Он добавил им качества, они во многом благодаря ему вышли в полуфинал.



А Хорватия или Черногория вынужденно ищут игроков со стороны. Знаю, что в Хорватии пытаются вырастить своих плеймейкеров, но это нелегко, поэтому они позвали меня, а я хочу помочь», — цитирует Смита Basket News.

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