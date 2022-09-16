Кириленко поделился воспоминаниями о победном Евробаскете-2007

Президент РФБ, бывший капитан сборной России Андрей Кириленко вспомнил о победе национальной команды под руководством Дэвида Блатта на чемпионате Европы 2007 года.
16 сентября 2007 года сборная России обыграла в финале сборную Испании со счётом 60:59, впервые став чемпионом Европы.
«Это первый турнир, где мы пересеклись с Блаттом. С первого дня что-то кликнуло — это тренер, который нам подходит. Хорошая атмосфера — залог успеха. Когда тренер понимает игроков, то начинаешь ему верить.
Главным оружием той сборной была защита. Посмотрите на итоговый счёт финала. За весь турнир мы провалились в обороне в одной-двух играх, в том числе и с Испанией на втором групповом этапе. С первого дня считал, что у нас команда с большой буквы, без лидера, который тащит за собой. Да, я провёл турнир хорошо, но мы играли органично. Не было перетягиваний, каждый мог взять инициативу. Никто не был статистом, если появлялась возможность помочь», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.
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