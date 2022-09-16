Грин: понял, что мы были бедными, когда узнал, что мама зарабатывала $ 17 тыс. в год

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал историю о своей семье.
«Я очень благодарен маме. Когда я был ребёнком, она постоянно говорила нам, что мы бедные и не стоит спрашивать, почему у нас чего-то нет. Но мне не казалось, что мы бедны — у нас был дом, свет, вода.
Когда я стал игроком НБА, мой бухгалтер сказал мне, что я должен заявить свою маму в качестве иждивенца. А для этого мне нужно было узнать её заработок. Оказалось, что мама получала $ 17 тыс. в год. Тогда я понял, что мы действительно были бедными. Но она никогда не давала мне почувствовать это всерьёз», — рассказал Грин в подкасте «Checc’n ~ In».
В минувшем сезоне Дрэймонд Грин принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 7,5 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал семь результативных передач.
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