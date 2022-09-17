Представитель Белого дома: ждём, что Россия примет предложение по Бриттни Грайнер

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на встрече с семьями задержанных в России граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана рассказал, что американская сторона находится в ожидании решения российских властей по вопросу обмена или освобождения.
«Мы сделали серьёзное предложение и хотим, чтобы в России его приняли. Пол и Бриттни должны быть дома в любом случае. И на этом точка. Но мы понимаем, что должен быть результат переговорного процесса, в котором наша сторона готова полноценно и открыто участвовать. И мы этому способствуем. Ждём, что в России примут предложение, которое лежит у них на столе», — цитирует Кирби CNN.
Напомним, Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей. Пол Уилан осуждён в России за шпионаж.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.
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