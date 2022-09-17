Бисмак Бийомбо назвал финал Евробаскета-2022 противостоянием Испании и Африки
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Конголезский центровой «Финикс Санз» Бисмак Бийомбо в шутливой форме ответил форварду сборной Франции Николя Батюму, который в своих социальных сетях высказался о предстоящем финале чемпионата Европы по баскетболу. Напомним, в решающем матче Евробаскета-2022 сыграют Испания и Франция.
«Франция против Испании. Вы действительно думали, что может быть иной расклад?» — написал Батюм, добавив эмодзи «смех».
«В моих глазах видится противостояние Испании и Африки. Дальше без комментариев», — ответил Бийомбо, добавив эмодзи «сильный смех».
Финальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными Франции и Испании состоится 18 сентября. Начало — в 21:30 мск.
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