Бисмак Бийомбо назвал финал Евробаскета-2022 противостоянием Испании и Африки

Конголезский центровой «Финикс Санз» Бисмак Бийомбо в шутливой форме ответил форварду сборной Франции Николя Батюму, который в своих социальных сетях высказался о предстоящем финале чемпионата Европы по баскетболу. Напомним, в решающем матче Евробаскета-2022 сыграют Испания и Франция.

«Франция против Испании. Вы действительно думали, что может быть иной расклад?» — написал Батюм, добавив эмодзи «смех».

«В моих глазах видится противостояние Испании и Африки. Дальше без комментариев», — ответил Бийомбо, добавив эмодзи «сильный смех».

Финальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными Франции и Испании состоится 18 сентября. Начало — в 21:30 мск.

Новость по теме Кто победит в финале Евробаскета-2022?

Баскетбольная головоломка. Запутались и забили в своё кольцо.