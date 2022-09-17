Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Менеджер «Уорриорз» объяснил, почему Андре Игуодала является незаменимым игроком

Менеджер «Уорриорз» объяснил, почему Андре Игуодала является незаменимым игроком
Комментарии

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс объяснил, почему американский ветеран Андре Игуодала незаменим для команды. Напомним, в настоящий момент Игуодала является свободным агентом.

«Андре является одним из парней, к которым относятся с большим уважением. И он один из немногих в мире, кто способен смотреть в глаза [Стефену] Карри, Дрэймонду [Грину] и Клэю [Томпсону] и разговаривать с ними на одном уровне. Или подбодрить Джордана Пула, [Жонатана] Кумингу и [Джеймса] Уайзмена.

В лиге нет никого, кто бы смог сделать это для нашей команды. Мы считаем, что он способен играть и помогать нам в определённых ситуациях. И мы очень хотим, чтобы он вернулся», – приводит слова функционера издание Heavy.

Новость по теме
Карри: в администрации Байдена отказались от помощи и запретили говорить о деле Грайнер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022