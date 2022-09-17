Сауль Альварес оценил потенциал Леброна Джеймса в боксе

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) звёздный мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес оценил перспективы лидера клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в его виде спорта.
«Я считаю, что у него есть навыки для этого вида спорта. Он атлет, без сомнений. Если бы он посвятил себя тому, чтобы стать бойцом, то стал бы им», – сказал Альварес в интервью изданию GQ.
Напомним, Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно баскетболист заключил с «Лейкерс» новое соглашение. Сообщается, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории лиги.
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