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Игрок НБА объяснил свой скандальный пост, в котором назвал Африкой сборную Франции

Игрок НБА объяснил свой скандальный пост, в котором назвал Африкой сборную Франции
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Конголезский центровой «Финикс Санз» Бисмак Бийомбо объяснил, почему он назвал предстоящий финал Евробаскета противостоянием Испании и Африки в беседе с Николя Батюмом. Напомним, в решающем матче Евробаскета-2022 сыграют Испания и Франция.

«Да ладно вам, ребята, вы не можете серьёзно! Я понимаю, что для некоторых это деликатная тема, но это была не более чем шутка. У меня есть друг и бывшие товарищи по команде, которые являются французами, и при этом они откуда-то из Африки или имеют оба паспорта! Честно говоря, это была не более чем шутка… Давайте просто остановимся на этом», — написал Бисмак Бийомбо в своих социальных сетях.

Финальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными Франции и Испании состоится 18 сентября. Начало — в 21:30 мск.

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Бисмак Бийомбо назвал финал Евробаскета-2022 противостоянием Испании и Африки
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