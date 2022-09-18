Капитан сборной Франции Фурнье: не думал, что Испания так далеко зайдёт на Евробаскете

Капитан сборной Франции Эван Фурнье поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы 2022 года, в котором его команда сыграет с Испанией.



«Честно говоря, отправляясь на Евробаскет, я не думал, что Испания зайдёт так далеко на турнире. Они, конечно, не были фаворитами, но списывать их со счетов никогда нельзя. Испания всегда может найти способ победить и их система успешно функционирует уже многие годы.



Это их первый год в столь обновлённом составе и мы не ждали такого уровня. Просто это ещё раз доказывает их высокий уровень игры», — приводит слова Фурнье Eurohoops.



Финал Евробаскета-2022 между национальными командами Испании и Франции состоится 18 сентября в 21:30 мск. В этот же день пройдёт матч за 3-е место, в котором сыграют сборные Германии и Польши.