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Капитан сборной Франции Фурнье: не думал, что Испания так далеко зайдёт на Евробаскете

Капитан сборной Франции Фурнье: не думал, что Испания так далеко зайдёт на Евробаскете
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Капитан сборной Франции Эван Фурнье поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы 2022 года, в котором его команда сыграет с Испанией.

«Честно говоря, отправляясь на Евробаскет, я не думал, что Испания зайдёт так далеко на турнире. Они, конечно, не были фаворитами, но списывать их со счетов никогда нельзя. Испания всегда может найти способ победить и их система успешно функционирует уже многие годы.

Это их первый год в столь обновлённом составе и мы не ждали такого уровня. Просто это ещё раз доказывает их высокий уровень игры», — приводит слова Фурнье Eurohoops.

Финал Евробаскета-2022 между национальными командами Испании и Франции состоится 18 сентября в 21:30 мск. В этот же день пройдёт матч за 3-е место, в котором сыграют сборные Германии и Польши.

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