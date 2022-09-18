Совладелец «Бостона»: из-за выхода в финал НБА-2022 команду переоценивают

Совладелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек считает, что силу команды переоценивают из-за успешного выступления в плей-офф в прошлом сезоне.



«Мне было приятно быть частью «Селтикс» в последнем плей-офф. Понравилось быть рядом с командой. Обратная сторона медали в этом успехе заключается в том, что из-за выхода в финал нас переоцениваются. Думаю, что наше выступление переоценено обществом, либо в моём сознании.



Да, мы вышли в финал и до титула было две победы, но если приглядимся, то с «Бруклином» нам было очень сложно, с «Майами» и «Милуоки» играли по семь матчей. Ну и поражение в финале. Так что не думаю, что мы бесспорный победитель в своей конференции, мы — качественная команда», — приводит слова функционера Boston Globe.



В финале НБА «Бостон» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

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