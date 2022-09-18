Руди Фернандес поделился ожиданиями от финала Евробаскета-2022

Форвард сборной Испании Руди Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Франции.



«Безусловно, это особенный финал. Мы здесь, чтобы получить максимум удовольствия от выступления в решающем матче и встречи с одной из лучших команд турнира. Мы сделаем всё, чтобы насладиться этим моментом и, как минимум, уйти с высоко поднятой головой.



Наши молодые игроки счастливы, я вижу это. Они в предвкушении. Я не должен им что-то говорить, пускай получают удовольствие от этого финала. Ни я в свои 37 лет, ни Усман Гаруба в его 21 год, не знаем, сыграем ли в финале снова. В спорте бывает всякое, фавориты могут провалиться», — цитирует Фернандеса Eurohoops.



Финальный матч чемпионата Европы 2022 года между сборными Испании и Франции состоится 18 сентября в 21:30 мск.

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