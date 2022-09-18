Руди Фернандес поделился ожиданиями от финала Евробаскета-2022

Форвард сборной Испании Руди Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Франции.
«Безусловно, это особенный финал. Мы здесь, чтобы получить максимум удовольствия от выступления в решающем матче и встречи с одной из лучших команд турнира. Мы сделаем всё, чтобы насладиться этим моментом и, как минимум, уйти с высоко поднятой головой.
Наши молодые игроки счастливы, я вижу это. Они в предвкушении. Я не должен им что-то говорить, пускай получают удовольствие от этого финала. Ни я в свои 37 лет, ни Усман Гаруба в его 21 год, не знаем, сыграем ли в финале снова. В спорте бывает всякое, фавориты могут провалиться», — цитирует Фернандеса Eurohoops.
Финальный матч чемпионата Европы 2022 года между сборными Испании и Франции состоится 18 сентября в 21:30 мск.
- 18 сентября 2022
-
10:38
-
10:08
-
09:26
-
09:00
-
00:49
-
00:06
- 17 сентября 2022
-
23:43
-
22:48
-
22:46
-
21:42
-
20:39
-
20:02
-
18:52
-
18:26
-
17:32
-
16:50
-
16:01
-
15:08
-
14:29
-
13:45
-
12:56
-
12:43
-
11:13
-
10:32
-
10:16
-
00:30
- 16 сентября 2022
-
23:32
-
23:21
-
22:14
-
21:44
-
20:46
-
19:58
-
18:46
-
18:00
-
16:36