«Автодор» объявил о подписании сербского разыгрывающего
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Саратовский клуб объявил о подписании сербского разыгрывающего Николы Ребича. Соглашение с баскетболистом рассчитано на 1,5 месяца с опцией продления до конца сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале Единой Лиги ВТБ.
Ребич уже играл в Единой Лиге ВТБ в сезоне-2019/2020. В составе «Енисея» он провёл 17 матчей, набирая в среднем 7,8 очка и 2,9 передачи. Также разыгрывающий выступал в своей карьере за сербские клубы «Црвена Звезда» и «Мега», испанский «Бильбао» и «Монако».
Прошлый сезон Никола Ребич провёл в немецком клубе «Миттельдойчер». В составе этой команды он принял участие в 32 матчах чемпионата, набирая в среднем 10,3 очка, 4,4 передачи и 2,6 подбора.
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