Вилли Эрнангомес: Испания уже выполнила свою работу, давления в финале не будет

Центровой сборной Испании Вилли Эрнангомес поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Франции.



«На этом Евробаскете у нас было уже всё: поражение, плохая игра, плохое начло игры, камбэки, невезение. В финале нужно просто получать удовольствие от игры. Мы уже выполнили свою работу, на нас ничего не давит. Тем не менее, чтобы сделать последний шаг нужен выход амбиций на поверхность. Мы выложимся на площадке. Это уникальная возможность, поэтому мы должны бороться за золото», — цитирует Эрнангомеса Eurohoops.



Финальный матч чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Испании и Франции состоится 18 сентября в Берлине. Начало игры в 21:30 мск.

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