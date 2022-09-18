Дирк Новицки выбрал фаворита финального матча Евробаскета-2022

Легендарный немецкий баскетболист НБА Дирк Новицки выбрал фаворита финального матча чемпионата Европы среди мужских команд — 2022.
«Это был турнир разочарований, большие звёзды вылетели с турнира на ранней стадии. Но две великие команды всё еще стоят на ногах, две команды, у которых нет ни одной суперзвезды, но есть отличные скамейки. Матч может сложиться непредсказуемо, как и весь этот турнир.
Если мне нужно выбрать фаворита, то я назову Францию. Как я уже сказал, обе команды очень близки друг к другу, хорошо сыграны. В их составе есть качественные защитники и те, кто умеет забивать и брать игру на себя. Но мне кажется, что сборная Франции окажется всё-таки сильнее», — цитирует Новицки Basket News.
Напомним, сегодня, 18 сентября, в Берлине (Германия) состоится финал Евробаскета-2022, в котором сборная Франции сыграет с национальной командой Испании. Начало противостояния — в 21:30 мск.
Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу.
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