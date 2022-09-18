Генменеджер «Голден Стэйт»: сделаем всё, чтобы удержать Дрэймонда Грина в команде

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс заявил, что клуб намерен сохранить в команде форварда Дрэймонда Грина, который через год может стать свободным агентом.
«Категорически заявляю, что Дрэймонд Грин не относится к игрокам, по отношении к которому можно сказать, что мы его отпустим. В какой-то момент придётся принимать решение, но если брать во внимание важность Дрэймонда, мы сделаем всё, чтобы удержать его в команде. Мы обязаны это сделать для клуба и для наших болельщиков.
Мы стараемся избегать такой однозначной риторики и делить игроков на тех, кого отпустим, а кого нет. Мы так не делаем, рассмотреть можно все варианты. Но у меня не повернётся язык сказать, что мы собираемся отпустить Грина», — цитирует Майерса The Athletic.
Стоит отметить, что Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года. Он четырежды становился чемпионом НБА.
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