Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Голден Стэйт»: сделаем всё, чтобы удержать Дрэймонда Грина в команде

Генменеджер «Голден Стэйт»: сделаем всё, чтобы удержать Дрэймонда Грина в команде
Комментарии

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс заявил, что клуб намерен сохранить в команде форварда Дрэймонда Грина, который через год может стать свободным агентом.

«Категорически заявляю, что Дрэймонд Грин не относится к игрокам, по отношении к которому можно сказать, что мы его отпустим. В какой-то момент придётся принимать решение, но если брать во внимание важность Дрэймонда, мы сделаем всё, чтобы удержать его в команде. Мы обязаны это сделать для клуба и для наших болельщиков.

Мы стараемся избегать такой однозначной риторики и делить игроков на тех, кого отпустим, а кого нет. Мы так не делаем, рассмотреть можно все варианты. Но у меня не повернётся язык сказать, что мы собираемся отпустить Грина», — цитирует Майерса The Athletic.

Стоит отметить, что Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года. Он четырежды становился чемпионом НБА.

Новость по теме
Грин: понял, что мы были бедными, когда узнал, что мама зарабатывала $ 17 тыс. в год
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022